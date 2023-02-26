Шерстин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Владимирова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шерстин Карп Владимиров

Мать ребёнка: ?

д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Анна Владимирова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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