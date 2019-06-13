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Буцкевич Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1946

Дата смерти

13.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1946

Отец: Новопашин Александр Федотович

Мать: Новопашина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.05.?

Дочь: Буцкевич Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буцкевич Анна Ивановна

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.09.19

Дочь: Буцкевич Елена Ивановна

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Рождение ребёнка
29.04.1973

Дочь: Сидорова Алла Ивановна

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1978

Сын: Буцкевич Александр Иванович

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Рождение ребёнка
21.04.1981

Дочь: Буцкевич Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Рождение ребёнка
28.05.1983

Дочь: Буцкевич Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Рождение ребёнка
03.04.1984

Сын: Буцкевич Юрий Иванович

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Рождение ребёнка
16.09.1986

Сын: Буцкевич Игорь Иванович

Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович

Смерть
13.06.2019

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