Буцкевич Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1946
Дата смерти13.06.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1946
Рождение ребёнка
06.05.?
Дочь: Буцкевич Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буцкевич Анна Ивановна
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.09.19
Дочь: Буцкевич Елена Ивановна
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Рождение ребёнка
29.04.1973
Дочь: Сидорова Алла Ивановна
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1978
Сын: Буцкевич Александр Иванович
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Рождение ребёнка
21.04.1981
Дочь: Буцкевич Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.05.1983
Дочь: Буцкевич Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Рождение ребёнка
03.04.1984
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1986
Отец ребёнка: Буцкевич Иван Александрович
Смерть
13.06.2019