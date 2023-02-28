Березина Анастасия Моисеева
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1898
Дочь: Екатерина Изотова
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Рождение ребёнка
02.08.1900
Дочь: Соломония Изотова
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Рождение ребёнка
22.06.1902
Сын: Березин Пётр Изотов
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Рождение ребёнка
07.11.1903
Дочь: Александра Изотова
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Рождение ребёнка
11.01.1907
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Зотикова
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Елена Изотова
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин
Смерть
Неизвестно