Березина Анастасия Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина Анастасия Моисеева

Березина Анастасия Моисеева

avatar

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: ?

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.01.1898

Муж: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1898

Дочь: Екатерина Изотова

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1900

Дочь: Соломония Изотова

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Березин Пётр Изотов

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: Александра Изотова

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1907

Сын: Березин Павел Изотович

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Зотикова

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Елена Изотова

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Рождение ребёнка
1915

Сын: Березин Михаил (Изотов)

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Рождение ребёнка
1915

Сын: Березин Илья (Изотов)

Отец ребёнка: Березин Зотик (Изотий) Саввин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close