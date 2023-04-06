Березин Зотик (Изотий) Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Зотик (Изотий) Саввин

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1871

Отец: Березин Савва Тихонов

Мать: Березина Дария (Домна) (Никифорова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1898

Жена: Березина Анастасия Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1898

Дочь: Екатерина Изотова

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1898
бомбардир
Рождение ребёнка
02.08.1900

Дочь: Соломония Изотова

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Березин Пётр Изотов

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: Александра Изотова

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1907

Сын: Березин Павел Изотович

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Зотикова

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Елена Изотова

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Рождение ребёнка
1915

Сын: Березин Михаил (Изотов)

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Рождение ребёнка
1915

Сын: Березин Илья (Изотов)

Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева

Смерть
Неизвестно
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