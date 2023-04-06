Березин Зотик (Изотий) Саввин
Место рождения
Дата рождения23.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1871
Бракосочетание
21.01.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1898
Дочь: Екатерина Изотова
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Военная служба
1898
бомбардир
Рождение ребёнка
02.08.1900
Дочь: Соломония Изотова
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Рождение ребёнка
22.06.1902
Сын: Березин Пётр Изотов
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Рождение ребёнка
07.11.1903
Дочь: Александра Изотова
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Рождение ребёнка
11.01.1907
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Зотикова
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Елена Изотова
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Березина Анастасия Моисеева
Смерть
Неизвестно