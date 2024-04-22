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Докторов 1 Захарович

Место рождения

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.

Отец: Докторов Захар Федорович

Мать: Докторова Мария Федоровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
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