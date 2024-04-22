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Докторов 1 Захарович
Докторов 1 Захарович
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Древо
Место рождения
Айтуган-Дурасово
, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1915 ст.
Пол
Мужской
Отец
Докторов Захар Федорович
1879 г.р.
Мать
Докторова (Тарасова) Мария Федоровна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
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ИС
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.
Отец:
Докторов Захар Федорович
Мать:
Докторова Мария Федоровна
Айтуган-Дурасово
, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
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