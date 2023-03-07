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(Кривоносова) Агрофена

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кривоносовъ Савелий

Мать: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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