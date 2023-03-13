Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кривоносовъ Петръ

Отец ребёнка: Кривоносовъ Савелий

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Кривоносовъ Савелий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Кривоносовъ Савелий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кривоносовъ Андрей

Отец ребёнка: Кривоносовъ Савелий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоносовъ Савелий

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