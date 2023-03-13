Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кривоносовъ Петръ
Отец ребёнка: Кривоносовъ Савелий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Кривоносовъ Савелий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Кривоносовъ Савелий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кривоносовъ Андрей
Отец ребёнка: Кривоносовъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривоносовъ Савелий