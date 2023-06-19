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Кривоносовъ Савелий

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Кривоносовъ Андрей Ивановъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кривоносовъ Петръ

Мать ребёнка: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кривоносовъ Андрей

Мать ребёнка: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева