Кривоносовъ Савелий
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Кривоносовъ Андрей Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кривоносовъ Петръ
Мать ребёнка: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кривоносовъ Андрей
Мать ребёнка: Кривоносова Ирина (Наталья) Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно