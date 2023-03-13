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Хохлова Татьяна Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий

Рождение ребёнка
1776

Сын: Хохловъ Иванъ

Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хохловъ Савелий

Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Хохловъ Николай

Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохловъ Прокофий

Смерть
1784
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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