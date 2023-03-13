Хохлова Татьяна Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хохловъ Иванъ
Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хохловъ Савелий
Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хохловъ Николай
Отец ребёнка: Хохловъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохловъ Прокофий
Смерть
1784