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Хохловъ Савелий
Хохловъ Савелий
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Место рождения
Катав-Ивановск
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1780
Пол
Мужской
Отец
Хохловъ Прокофий
1744 г.р.
Мать
Хохлова Татьяна Константинова
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Хохловъ Прокофий
Мать:
Хохлова Татьяна Константинова
Катав-Ивановск
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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