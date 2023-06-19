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Хохловъ Савелий

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Хохловъ Прокофий

Мать: Хохлова Татьяна Константинова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область