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(Хохлова) Пелагея
(Хохлова) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Пол
Женский
Отец
Хохловъ Прокофий
1744 г.р.
Мать
Хохлова Татьяна Константинова
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Хохловъ Прокофий
Мать:
Хохлова Татьяна Константинова
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