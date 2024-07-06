Евтеев Варфоломей
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Евтеев Филат
Мать: Евтеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евтеева) Наталья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Евтеев Ермолай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Евтеева) Елизавета
Мать ребёнка: ?
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Калинина (Евтеева) Любовь
Мать ребёнка: ?
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1904
Сын: Евтеев Исаак
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1928