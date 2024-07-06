Евтеев Варфоломей 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евтеев Варфоломей

Место рождения

Шувое, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1928

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Евтеев Филат

Мать: Евтеева Прасковья

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евтеева) Наталья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Евтеев Ермолай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Евтеева) Елизавета

Мать ребёнка: ?

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Калинина (Евтеева) Любовь

Мать ребёнка: ?

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1904

Сын: Евтеев Исаак

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1928

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