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Дата рождения

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Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евтеева) Наталья

Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей

Рождение ребёнка
1895

Сын: Евтеев Ермолай

Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Евтеева) Елизавета

Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Калинина (Евтеева) Любовь

Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1904

Сын: Евтеев Исаак

Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей

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