?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евтеева) Наталья
Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей
Рождение ребёнка
1895
Сын: Евтеев Ермолай
Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Евтеева) Елизавета
Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Калинина (Евтеева) Любовь
Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1904
Сын: Евтеев Исаак
Отец ребёнка: Евтеев Варфоломей