Абрамовъ Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамовъ Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Абрамовъ Семіонъ

Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Абрамовъ Їонъ

Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Абрамовъ Григорій

Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Горшенина Матрена

Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Абрамовъ Титъ

Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мутрена

Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Марья Григорьева

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