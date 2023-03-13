Абрамовъ Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Абрамовъ Семіонъ
Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Абрамовъ Їонъ
Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Абрамовъ Григорій
Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Горшенина Матрена
Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Абрамовъ Титъ
Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мутрена
Мать ребёнка: Абрамова Марья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно