(Абрамова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абрамова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Абрамовъ Фома

Мать: Абрамова Марья Григорьева

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