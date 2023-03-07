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Соболева Ирина Васильева

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Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Соболев Василий Васильев

Отец ребёнка: Соболев Василий Матвеев

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пелагия Васильева

Отец ребёнка: Соболев Василий Матвеев

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Василий Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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