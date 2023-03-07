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Соболев Василий Васильев

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Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Соболев Василий Матвеев

Мать: Соболева Ирина Васильева

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Соболев Селивестр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Соболев Александр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1795
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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