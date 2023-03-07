Соболев Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Соболев Василий Матвеев
Мать: Соболева Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Соболев Селивестр Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Соболев Александр Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1795