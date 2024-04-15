Суярова (Котенко) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суярова (Котенко) Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1880 ст.

Муж: Суяров Иван Аркадьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.

Сын: Суяров Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.04.1883 ст.

Дочь: Каменская Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-B?i=363&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.

Дочь: Шовкопляс Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1889 ст.

Дочь: Суярова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.08.1893 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.

Сын: Суяров Василий Иванович

Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZL-V?i=10&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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