Суярова (Котенко) Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
10.04.1883 ст.
Дочь: Каменская Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-B?i=363&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.
Дочь: Шовкопляс Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
31.10.1889 ст.
Дочь: Суярова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.08.1893 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич
Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.
Отец ребёнка: Суяров Иван Аркадьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZL-V?i=10&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно