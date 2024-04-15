Суярова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суярова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1896 ст.

Дата смерти

13.09.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1896 ст.

Отец: Суяров Иван Аркадьевич

Мать: не указана

Смерть
13.09.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DV-3?i=253&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.09.1896 ст.
на отведенном кладбище
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