Буторина Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Буторин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Буторин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдакия (Дуся)

Отец ребёнка: Буторин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: Буторин Алексей

Рождение ребёнка
03.07.1929

Дочь: Крупина (Буторина) Гая Алексеевна

Отец ребёнка: Буторин Алексей

Смерть
Неизвестно

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