Буторин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Буторина Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Буторина Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдакия (Дуся)
Мать ребёнка: Буторина Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Мать ребёнка: Буторина Арина
Рождение ребёнка
03.07.1929
Дочь: Крупина (Буторина) Гая Алексеевна
Мать ребёнка: Буторина Арина
Смерть
Неизвестно