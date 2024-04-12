Буторин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Буторина Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Буторина Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдакия (Дуся)

Мать ребёнка: Буторина Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Мать ребёнка: Буторина Арина

Рождение ребёнка
03.07.1929

Дочь: Крупина (Буторина) Гая Алексеевна

Мать ребёнка: Буторина Арина

Смерть
Неизвестно

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