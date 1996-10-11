Федоренко Всеволод Нилович
Место рождения
Дата рождения27.11.1912
Дата смерти11.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1912
Метрическая книга на 1912 год часть первая о родившихся 709. .Счёт родившихся мужского пола: 18. Месяц и день рождения, крещения. Ноябрь 27. Декабрь 7. Имена родившихся: Всеволод. Звание, имя, отчес... Показать все
Крещение
07.12.1912
Верхне-Георгиевская церковь
Место жительства
С 1912 по 1936
Работа или профессия
С 1936 по 1937
Ростов-на-Дону
Слесарь
Место жительства
С 1936 по 1942
Рождение ребёнка
03.12.1937
Сын: Федоренко Виктор Всеволодович
Мать ребёнка: Федоренко Антонина Яковлевна
Бракосочетание
1937
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.01.1940
Дочь: Разилова Елена Всеволодовна
Мать ребёнка: Федоренко Антонина Яковлевна
Ростов-на-Дону
Работа или профессия
1940
Ростов-на-Дону
Слесарь
Место жительства
С 1942 по 1945
Место жительства
С 1945 по 1948
Место жительства
С 1948 по 1955
Работа или профессия
С 1949 по 1951
Прохладный
Рабочий
Работа или профессия
Около 1952
Прохладный
Плотник
Место жительства
С 1955 по 1973
Место жительства
С 1973 по 11.10.1996
Развод
1973
Работа или профессия
По 11.11.1996
Георгиевск
Плотник
Образование
Неизвестно
Школа ФЗУ
Среднее техническое
Смерть
11.10.1996
Георгиевск
Похороны
После 11.11.1996
Георгиевск