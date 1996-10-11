Федоренко Всеволод Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Всеволод Нилович

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

27.11.1912

Дата смерти

11.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1912

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко Елизавета Никитична

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Метрическая книга на 1912 год часть первая о родившихся 709. .Счёт родившихся мужского пола: 18. Месяц и день рождения, крещения. Ноябрь 27. Декабрь 7. Имена родившихся: Всеволод. Звание, имя, отчес... Показать все
Крещение
07.12.1912
Верхне-Георгиевская церковь
Место жительства
С 1912 по 1936
Работа или профессия
С 1936 по 1937
Ростов-на-Дону
Слесарь
Место жительства
С 1936 по 1942
Рождение ребёнка
03.12.1937

Сын: Федоренко Виктор Всеволодович

Мать ребёнка: Федоренко Антонина Яковлевна

Бракосочетание
1937

Жена: Федоренко Антонина Яковлевна

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.01.1940

Дочь: Разилова Елена Всеволодовна

Мать ребёнка: Федоренко Антонина Яковлевна

Ростов-на-Дону
Работа или профессия
1940
Ростов-на-Дону
Слесарь
Место жительства
С 1942 по 1945
Место жительства
С 1945 по 1948
Место жительства
С 1948 по 1955
Работа или профессия
С 1949 по 1951
Прохладный
Рабочий
Работа или профессия
Около 1952
Прохладный
Плотник
Место жительства
С 1955 по 1973
Место жительства
С 1973 по 11.10.1996
Развод
1973

Жена: Федоренко Антонина Яковлевна

Работа или профессия
По 11.11.1996
Георгиевск
Плотник
Образование
Неизвестно
Школа ФЗУ
Среднее техническое
Смерть
11.10.1996
Георгиевск
Похороны
После 11.11.1996
Георгиевск
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