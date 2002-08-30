Федоренко (Внукова) Антонина Яковлевна
Место рожденияКойсуг
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти30.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Койсуг
Место жительства
С 1928 по 1942
Бракосочетание
1929
Муж: ?
Развод
1936
Муж: ?
Рождение ребёнка
03.12.1937
Сын: Федоренко Виктор Всеволодович
Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович
Бракосочетание
1937
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.01.1940
Дочь: Разилова Елена Всеволодовна
Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович
Ростов-на-Дону
Место жительства
С 1942 по 1945
Место жительства
С 1945 по 1948
Место жительства
С 1948 по 1954
Место жительства
С 1955 по 30.08.2002
Развод
1973
Смерть
30.08.2002
Лермонтов
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лермонтов