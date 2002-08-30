Федоренко (Внукова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко (Внукова) Антонина Яковлевна

Федоренко (Внукова) Антонина Яковлевна

avatar

Место рождения

Койсуг

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

30.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Койсуг
Место жительства
С 1928 по 1942
Бракосочетание
1929

Муж: ?

Развод
1936

Муж: ?

Рождение ребёнка
03.12.1937

Сын: Федоренко Виктор Всеволодович

Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович

Бракосочетание
1937

Муж: Федоренко Всеволод Нилович

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.01.1940

Дочь: Разилова Елена Всеволодовна

Отец ребёнка: Федоренко Всеволод Нилович

Ростов-на-Дону
Место жительства
С 1942 по 1945
Место жительства
С 1945 по 1948
Место жительства
С 1948 по 1954
Место жительства
С 1955 по 30.08.2002
Развод
1973

Муж: Федоренко Всеволод Нилович

Смерть
30.08.2002
Лермонтов
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Лермонтов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close