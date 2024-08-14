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Кононова Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951

Отец: Репин Николай Александрович

Мать: Репина (Корзун) Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадетова (Кононова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кононов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
24.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Владимир Михайлович

Краснознаменский, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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