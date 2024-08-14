Кононова Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадетова (Кононова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Кононов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Владимир Михайлович
Краснознаменский, Щёлковский муниципальный район, Московская область