Ефремов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.04.1982
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1982
Отец: Ефремов Михаил Павлович
Мать: Ефремова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности