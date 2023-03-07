Ефремов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1982

Отец: Ефремов Михаил Павлович

Мать: Ефремова Елена Ивановна

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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