Ефремов Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959
Рождение ребёнка
21.04.1982
Сын: Ефремов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Ефремова Елена Ивановна
Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вуйко Нина Михайловна
Мать ребёнка: Ефремова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Елена Ивановна