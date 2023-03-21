Ефремов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959

Отец: Ефремов Павел Михайлович

Мать: Ефремова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
21.04.1982

Сын: Ефремов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Ефремова Елена Ивановна

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вуйко Нина Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Елена Ивановна

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