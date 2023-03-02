Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1938

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1938

Отец: Дворяшин Григорий

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
10.01.1959

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ильяшенко Вадим

Рождение ребёнка
14.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильяшенко Вадим

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильяшенко Вадим

Смерть
2004
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