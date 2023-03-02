Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1938
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1938
Отец: Дворяшин Григорий
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
10.01.1959
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ильяшенко Вадим
Рождение ребёнка
14.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильяшенко Вадим
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильяшенко Вадим
Смерть
2004