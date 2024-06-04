Сайдакова Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти30.04.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Сайдаков (Зубарев) Артемий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев
Отец ребёнка: Сайдаков (Зубарев) Артемий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Сайдаков (Зубарев) Артемий Васильев
Смерть
30.04.1848
Причина смерти: от старости