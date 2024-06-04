Сайдакова Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайдакова Прасковья Васильева

Сайдакова Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

30.04.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайдаков (Зубарев) Артемий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сайдаков Адриан Артемьев

Отец ребёнка: Сайдаков (Зубарев) Артемий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Сайдаков (Судаков) Алексей Артемьев

Отец ребёнка: Сайдаков (Зубарев) Артемий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Сайдаков Илья Артемьев

Отец ребёнка: Сайдаков (Зубарев) Артемий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
30.04.1848
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.