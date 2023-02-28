Гавриил Георгиев
Место рождения
Дата рождения26.03.1793
Дата смерти30.04.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1793
Отец: Георгий Парфенов
Мать: Матрона (Парфенова)
Бракосочетание
02.05.1808
Жена: Соломония Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.10.1819
Сын: Алексей Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тихонова
Смерть
30.04.1822