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Гавриил Георгиев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.03.1793

Дата смерти

30.04.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1793

Отец: Георгий Парфенов

Мать: Матрона (Парфенова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.05.1808

Жена: Соломония Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.10.1819

Сын: Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тихонова

Смерть
30.04.1822
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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