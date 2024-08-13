Умнов Андрей Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Умнов Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Умнов Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Умнова Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно