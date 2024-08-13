Умнов Андрей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнов Андрей Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умнов Филипп Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Умнов Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Умнов Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Умнов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Умнова Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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