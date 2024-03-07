Ерофеева (Евгеньева) Анна Фёдоровна
Место рожденияСмоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово
Дата рождения01.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1941
Смоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово
Рождение ребёнка
12.08.1965
Сын: Ерофеев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Ерофеев Николай Алексеевич
Сыктывкар
Рождение ребёнка
13.08.1972
Дочь: Кравцова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Ерофеев Николай Алексеевич
Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно
Сыктывкар