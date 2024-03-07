Ерофеева (Евгеньева) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Евгеньева) Анна Фёдоровна

Место рождения

Смоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово

Дата рождения

01.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1941

Отец: Евгеньев Федор Агафонович

Мать: Евгеньева Мария Алексеевна

Смоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово
Рождение ребёнка
12.08.1965

Сын: Ерофеев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Ерофеев Николай Алексеевич

Сыктывкар
Рождение ребёнка
13.08.1972

Дочь: Кравцова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Ерофеев Николай Алексеевич

Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Николай Алексеевич

Сыктывкар
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