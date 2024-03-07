Ерофеев Николай Алексеевич
Место рожденияг. Петрозаводск, Республика Карелия
Дата рожденияОколо 30.05.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1965
Сын: Ерофеев Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Ерофеева Анна Фёдоровна
Сыктывкар
Рождение ребёнка
13.08.1972
Дочь: Кравцова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ерофеева Анна Фёдоровна
Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерофеева Анна Фёдоровна
Сыктывкар
Смерть
Неизвестно
Сыктывкар
Причина смерти: Самоубийство, повесился
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище (новое)