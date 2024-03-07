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Ерофеев Николай Алексеевич

Место рождения

г. Петрозаводск, Республика Карелия

Дата рождения

Около 30.05.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Петрозаводск, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.08.1965

Сын: Ерофеев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Ерофеева Анна Фёдоровна

Сыктывкар
Рождение ребёнка
13.08.1972

Дочь: Кравцова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ерофеева Анна Фёдоровна

Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Анна Фёдоровна

Сыктывкар
Смерть
Неизвестно
Сыктывкар
Причина смерти: Самоубийство, повесился
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище (новое)
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