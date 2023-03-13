Телина Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Телина Екатерина
Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
19.10.1910
Сын: Телинъ Иванъ
Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
10.10.1912
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1913
Сын: Телинъ Иванъ
Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телинъ Гавріилъ