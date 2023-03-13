Телина Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телина Агафья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1907 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Телина Екатерина

Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Телинъ Иванъ

Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1912

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Телинъ Иванъ

Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телинъ Гавріилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телинъ Гавріилъ

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