Куранова (Займенцева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Займенцева) Елена Николаевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
04.11.1907 ст.

Муж: Куранов Аверкий Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Аверкий Михайлович Куранов - 26 лет Невеста: мещанка Елена Николаевна Займенцева -21 год, девица Поручители: мещанин Василий Михайлович Григорьев, Владимир Иванович Герасимов, крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1908 ст.

Дочь: Куранова Анна Аверкиевна

Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Константин Гаврилович Куранов и Екатерина Михайловна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 77 номер 189
Рождение ребёнка
24.02.1912 ст.

Сын: Куранов Алексей Аверкиевич

Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Иван Михайлович Куранов и Екатерина Михайловна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-76 файл 20 номер 36
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.

Дочь: Куранова Анна Аверкиевна

Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Николай Васильевич Елизаров и Таисия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 50 номер 116
Рождение ребёнка
04.11.1914 ст.

Дочь: Куранова Александра Аверкиевна

Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Андрей Тимофеевич Абальянин и Таисия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 109 номер 189
Рождение ребёнка
19.07.1918 ст.

Дочь: Куранова Анфиза Аверкиевна

Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Андрей Тимофеевич Абальянин и девица Таисия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 107 номер 82
Смерть
Неизвестно
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