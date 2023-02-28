Куранова (Займенцева) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1907 ст.
Жених: казак Аверкий Михайлович Куранов - 26 лет Невеста: мещанка Елена Николаевна Займенцева -21 год, девица Поручители: мещанин Василий Михайлович Григорьев, Владимир Иванович Герасимов, крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1908 ст.
Дочь: Куранова Анна Аверкиевна
Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович
Восприемники: казаки Константин Гаврилович Куранов и Екатерина Михайловна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 77 номер 189
Рождение ребёнка
24.02.1912 ст.
Сын: Куранов Алексей Аверкиевич
Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович
Восприемники: казаки Иван Михайлович Куранов и Екатерина Михайловна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-76 файл 20 номер 36
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.
Дочь: Куранова Анна Аверкиевна
Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович
Восприемники: казаки Николай Васильевич Елизаров и Таисия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 50 номер 116
Рождение ребёнка
04.11.1914 ст.
Дочь: Куранова Александра Аверкиевна
Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович
Восприемники: казаки Андрей Тимофеевич Абальянин и Таисия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 109 номер 189
Рождение ребёнка
19.07.1918 ст.
Дочь: Куранова Анфиза Аверкиевна
Отец ребёнка: Куранов Аверкий Михайлович
Восприемники: казаки Андрей Тимофеевич Абальянин и девица Таисия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 107 номер 82
Смерть
Неизвестно