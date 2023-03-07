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Куранова Анна Аверкиевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.08.1913 ст.

Дата смерти

24.09.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913 ст.

Отец: Куранов Аверкий Михайлович

Мать: Куранова Елена Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Николай Васильевич Елизаров и Таисия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 50 номер 116
Смерть
24.09.1913 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от эпилепсии в возрасте 1,5 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 48 номер 101
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