Куранова Анна Аверкиевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1913 ст.
Дата смерти24.09.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913 ст.
Восприемники: казаки Николай Васильевич Елизаров и Таисия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 50 номер 116
Смерть
24.09.1913 ст.
Умерла от эпилепсии в возрасте 1,5 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 48 номер 101