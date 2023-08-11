Зыкова (Статных) Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1871
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.05.1874
Дочь: Зыкова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно