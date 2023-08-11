Зыкова (Статных) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Статных) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
14.08.1871

Сын: Зыков Максим Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.05.1874

Дочь: Зыкова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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