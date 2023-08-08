Зыков Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1848
Отец: Зыков Леонтей Захарович
Мать: Зыкова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
14.08.1871
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зыков Иван Иванович
Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
11.05.1874
Дочь: Зыкова Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
29.12.1878
Дочь: Зыкова Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
26.06.1880
Сын: Зыков Пётр Иванович
Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Зыкова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Зыков Архип Иванович
Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Надежда Семеновна
Смерть
Неизвестно