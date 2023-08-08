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Зыков Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1848

Отец: Зыков Леонтей Захарович

Мать: Зыкова Марья Андреевна

Рождение ребёнка
14.08.1871

Сын: Зыков Максим Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Зыков Иван Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
11.05.1874

Дочь: Зыкова Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
29.12.1878

Дочь: Зыкова Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
26.06.1880

Сын: Зыков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Зыков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зыков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Зыкова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зыков Архип Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Надежда Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Надежда Семеновна

Смерть
Неизвестно
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