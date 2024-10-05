Богуновский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуновский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Яконовская (Богуновская) Татиана Васильева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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