Забелин Степан Лукин
Место рождениядер. Бутинская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1690
Отец: Забелин Лука Степанов
Мать: не указана
дер. Бутинская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Булатова Елизавета Стефанова
Мать ребёнка: Забелина Анна Козьмина
поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забелина Анна Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Родигиных (Борисовская), Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
дер. Родигиных (Борисовская), Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя