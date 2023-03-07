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Забелин Степан Лукин

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Место рождения

дер. Бутинская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Забелин Лука Степанов

Мать: не указана

дер. Бутинская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Булатова Елизавета Стефанова

Мать ребёнка: Забелина Анна Козьмина

поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забелина Анна Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Родигиных (Борисовская), Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
дер. Родигиных (Борисовская), Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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