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Забелина Анна Козьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1711

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Булатова Елизавета Стефанова

Отец ребёнка: Забелин Степан Лукин

поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Степан Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Родигиных (Борисовская), Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711
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