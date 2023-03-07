Забелина Анна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1711
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Булатова Елизавета Стефанова
Отец ребёнка: Забелин Степан Лукин
поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Забелин Степан Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Родигиных (Борисовская), Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711