Андреева (Андреева) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти24.04.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Андреева) Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Андреев Трофим Антонович
Рождение ребёнка
08.04.1835
Отец ребёнка: Андреев Трофим Антонович
Рождение ребёнка
23.04.1842
Сын: Андреев Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Андреев Трофим Антонович
Смерть
24.04.1865
Похороны
26.04.1865