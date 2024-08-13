Андреева (Андреева) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

24.04.1865

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Андреева) Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Андреев Трофим Антонович

Рождение ребёнка
08.04.1835

Сын: Андреев Егор Трофимович

Отец ребёнка: Андреев Трофим Антонович

Рождение ребёнка
23.04.1842

Сын: Андреев Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Андреев Трофим Антонович

Смерть
24.04.1865
Похороны
26.04.1865

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