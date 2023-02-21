Дайнека Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1853
Дочь: Дайнека Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Дайнека Фёдор Васильевич
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Фонд 136, опись 13, дело 170 Стр 264 об - 265 (265d) Крёстные: Евфросинья Дайнека
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Дайнека Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1858
Дочь: Дайнека Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Дайнека Фёдор Васильевич
Фонд 136, опись 13, дело 186 Стр 5 об (6d) Крёстные: Онуфрий Синица и Евгения Ивановна, жена Емельяна Яковлевича Дайнеки
Рождение ребёнка
06.05.1861
Сын: Дайнека Николай Фёдорович (Тодарович)
Отец ребёнка: Дайнека Фёдор Васильевич
Фонд 136, опись 22, дело 9 Стр 21 об - 22 Крещён 9 мая 1861 Крёстные: Онуфрий Григорьевич Синица и Агафья Янкова Дайнека
Бракосочетание
Неизвестно