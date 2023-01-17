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Дайнека Фёдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Дайнека Василий Артемьевич

Мать: Дайнека Евгения Прокопьевна (Григорьевна)

Рождение ребёнка
03.08.1853

Дочь: Дайнека Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Дайнека Акулина

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Фонд 136, опись 13, дело 170 Стр 264 об - 265 (265d) Крёстные: Евфросинья Дайнека
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Дайнека Антон Фёдорович

Мать ребёнка: Дайнека Акулина

Рождение ребёнка
25.04.1858

Дочь: Дайнека Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Дайнека Акулина

Фонд 136, опись 13, дело 186 Стр 5 об (6d) Крёстные: Онуфрий Синица и Евгения Ивановна, жена Емельяна Яковлевича Дайнеки
Рождение ребёнка
06.05.1861

Сын: Дайнека Николай Фёдорович (Тодарович)

Мать ребёнка: Дайнека Акулина

Фонд 136, опись 22, дело 9 Стр 21 об - 22 Крещён 9 мая 1861 Крёстные: Онуфрий Григорьевич Синица и Агафья Янкова Дайнека
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дайнека Акулина

Смерть
Неизвестно
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