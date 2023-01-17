Дайнека Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Рождение ребёнка
03.08.1853
Дочь: Дайнека Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Дайнека Акулина
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Фонд 136, опись 13, дело 170 Стр 264 об - 265 (265d) Крёстные: Евфросинья Дайнека
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Дайнека Акулина
Рождение ребёнка
25.04.1858
Дочь: Дайнека Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Дайнека Акулина
Фонд 136, опись 13, дело 186 Стр 5 об (6d) Крёстные: Онуфрий Синица и Евгения Ивановна, жена Емельяна Яковлевича Дайнеки
Рождение ребёнка
06.05.1861
Сын: Дайнека Николай Фёдорович (Тодарович)
Мать ребёнка: Дайнека Акулина
Фонд 136, опись 22, дело 9 Стр 21 об - 22 Крещён 9 мая 1861 Крёстные: Онуфрий Григорьевич Синица и Агафья Янкова Дайнека
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дайнека Акулина
Смерть
Неизвестно