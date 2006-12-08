(Середа) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1927
Дата смерти08.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2006