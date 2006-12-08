(Середа) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Середа) Мария Григорьевна

(Середа) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1927

Дата смерти

08.12.2006

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1927

Отец: Середа Григорий Иванивич

Мать: Середа Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close