Середа (Бакалова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа (Бакалова) Екатерина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1903

Дата смерти

14.05.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1872 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1903

Отец: Бакалов Егор

Мать: Бакалова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
20.04.1927

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Середа Григорий Иванивич

Рождение ребёнка
12.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середа Григорий Иванивич

Смерть
14.05.1999
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