Середа (Бакалова) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1903
Дата смерти14.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1903
Отец: Бакалов Егор
Мать: Бакалова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
20.04.1927
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Середа Григорий Иванивич
Рождение ребёнка
12.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Середа Григорий Иванивич
Смерть
14.05.1999