Кислинская Гликерия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Гликерия Стефановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1797

Дата смерти

28.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кислинский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кислинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кислинский Артемий Николаевич

Отец ребёнка: Кислинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кислинский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Кислинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
24.03.1838

Сын: Кислинский Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Кислинский Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Николай Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1867
Причина смерти: старость
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