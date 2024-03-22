Кислинская Гликерия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти28.03.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кислинский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Кислинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кислинский Артемий Николаевич
Отец ребёнка: Кислинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кислинский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Кислинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
24.03.1838
Сын: Кислинский Ефим Николаевич
Отец ребёнка: Кислинский Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1867
Причина смерти: старость