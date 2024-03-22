Скорая Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорая Елена Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Скорый Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Скорый Никита Павлович

Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Скорый Иван Павлович

Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Скорый Антон Павлович

Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович

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