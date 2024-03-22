Скорая Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Скорый Иван Павлович
Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Скорый Павел Иванович