Мазетов Иосиф Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1904
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область