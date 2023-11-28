Мазетов Иосиф Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазетов Иосиф Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1904

Отец: Мазетов Виктор Георгиевич

Мать: Мазетова Александра Иоаннова

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Спасское, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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