Мазетова (Дехтева) Александра Иоаннова
Место рождения
Дата рождения14.04.1875
Дата смерти04.03.1916
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1875
Отец: Дехтев Иван Карпов
Мать: Дехтева Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Клавдия Викторовна
Отец ребёнка: Мазетов Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
13.06.1900
Дочь: Сухорослова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Мазетов Виктор Георгиевич
Спасское, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1904
Отец ребёнка: Мазетов Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Агриппина Викторовна
Отец ребёнка: Мазетов Виктор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1916
Причина смерти: От чахотки