Мазетова (Дехтева) Александра Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазетова (Дехтева) Александра Иоаннова

Место рождения

Ургуш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.04.1875

Дата смерти

04.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1875

Отец: Дехтев Иван Карпов

Мать: Дехтева Агафия Филиппова

Ургуш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Клавдия Викторовна

Отец ребёнка: Мазетов Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
13.06.1900

Дочь: Сухорослова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Мазетов Виктор Георгиевич

Спасское, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1904

Сын: Мазетов Иосиф Викторович

Отец ребёнка: Мазетов Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Агриппина Викторовна

Отец ребёнка: Мазетов Виктор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазетов Виктор Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Ургуш, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.03.1916
Причина смерти: От чахотки
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