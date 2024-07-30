Верхотурова (Никитенко) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова (Никитенко) Надежда Михайловна

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Место рождения

Тихомировка, Асиновский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

13.11.1934

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1934

Отец: Никитенко Михаил Гаврилович

Мать: Никитенко Анна Абрамовна

Тихомировка, Асиновский муниципальный район, Томская область
родилась в сентябре, из-за уборочной не поехали регистрировать
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Василий Михайлович

Осуждение
12.12.1935
Тихомировка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Родилась в 1934 г. Проживала: Томская обл., Асиновский р-н. Приговорена: 12 декабря 1935 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение - в Парабельский район То... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1955

Дочь: Бушменкова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Верхотуров Василий Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.05.1960

Дочь: Верхотурова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Верхотуров Василий Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1964

Дочь: Верхотурова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Верхотуров Василий Михайлович

Центральный, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

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