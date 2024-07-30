Верхотурова (Никитенко) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.11.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1934
родилась в сентябре, из-за уборочной не поехали регистрировать
Бракосочетание
Неизвестно
Осуждение
12.12.1935
Родилась в 1934 г. Проживала: Томская обл., Асиновский р-н. Приговорена: 12 декабря 1935 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение - в Парабельский район То... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1955
Дочь: Бушменкова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Верхотуров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1960
Дочь: Верхотурова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Верхотуров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.11.1964
Дочь: Верхотурова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Верхотуров Василий Михайлович
Центральный, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область